Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Schwerer Unfall auf der B235 - Fahrer verstirbt an der Unfallstelle - Beifahrerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Nach einem schweren Unfall auf der Henrichenburger Straße ermittelt die Polizei zur Unfallursache. Bei der Kollision mit einer Hauswand und einem Baum war ein 78-jähriger Mann noch an der Unfallstelle verstorben. Seine 79-jährige Beifahrerin musste mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der 78-Jährige aus Schwerte war gegen 09:45 Uhr am Samstagvormittag auf der B235 in Fahrtrichtung Datteln unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache fuhr er zunächst in Höhe der Lange Straße auf ein vor ihm fahrendes Auto einer 51-Jährigen aus Castrop-Rauxel auf. Zeugen berichteten, dass das Fahrzeug danach noch einmal beschleunigte und nach links von der Fahrspur abkam. Im weiteren Verlauf kollidierte das Auto mit einer Hauswand und einem Baum.

Für die Unfallaufnahme setzte die Polizei ein speziell geschultes Unfallaufnahme-Team ein. Die Polizei stellte das Auto sicher. Die Unfallstelle war zwischen der Lange Straße und der Römer Straße gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

