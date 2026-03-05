Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Raub auf Geschäft - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf ein Geschäft an der Voßstraße sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können. Der Mann betrat um 10:50 Uhr den Laden und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von der Mitarbeiterin. Anschließend griff er in die Kasse und flüchtete mit Bargeld. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Personenbeschreibung:

- ca. 1,80 Meter - schlanke Statur - 25-30 Jahre alt - blaue Jeans - graues Sweatshirt - Tattoo im Bereich der Schläfe - graue Pistole

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell