Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Raub auf Geschäft - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einem Raub auf ein Geschäft an der Voßstraße sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können. Der Mann betrat um 10:50 Uhr den Laden und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von der Mitarbeiterin. Anschließend griff er in die Kasse und flüchtete mit Bargeld. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Personenbeschreibung:
- ca. 1,80 Meter - schlanke Statur - 25-30 Jahre alt - blaue Jeans - graues Sweatshirt - Tattoo im Bereich der Schläfe - graue Pistole
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
