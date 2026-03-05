Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Auto-Diebstahl gesucht
Recklinghausen (ots)
An der Berghäuser Straße kam es in der vergangenen Nacht zu einem Auto-Diebstahl. Die Fahrzeughalterin hörte gegen 03:20 Uhr den Motor ihres Autos starten. Als sie daraufhin aus dem Fenster blickte, stand ihr Jeep Grand Cherokee nicht mehr auf dem Parkstreifen. Sie informierte die Polizei. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Das graue Auto hat Recklinghäuser Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
