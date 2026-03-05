POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Auto-Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich der Nacht zu Dienstag Zutritt zu einem Firmengelände "An der Knippenburg" verschafft. Nach ersten Erkenntnissen öffnete mindestens ein Mann gegen 02:00 Uhr gewaltsam ein Tor zu dem Gelände. Gegen 02:30 Uhr fuhr der Unbekannte mit einem Mercedes, der auf dem Gelände stand, davon. Er nahm noch weitere Fahrzeugschlüssel und Dokumente mit. Der Mann war mit einer ...

