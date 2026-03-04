Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl-Hüls/Recklinghausen: Die mobile Wache für Sie im Einsatz - Termine

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen setzt in der kommenden Woche (KW 11) die mobile Wache an vier Tagen und drei Standorten ein. Die Beamtinnen und Beamten stehen in Bottrop am ZOB, in Marl auf dem Marktplatz Hüls und in Recklinghausen ebenfalls am ZOB.

Ziel der mobilen Wache ist es, noch mehr Präsenz der Polizei an belebten Plätzen zu zeigen und feste Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, an denen unmittelbarer und unkomplizierter Kontakt zur Polizei möglich ist. Dadurch sollen nicht nur Straftaten frühzeitig erkannt, falls nötig Anzeigen erstattet und Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen werden, sondern es können auch angeregte Gespräche geführt und Fragen gestellt werden.

Termine:

ZOB Bottrop: Montag, 09.03.2026 - 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag - 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Markplatz Hüls: Dienstag, 10.03.2026 - 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

ZOB Recklinghausen: Mittwoch, 11.03.2026 - 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

