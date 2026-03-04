Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Herne: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (04.03.2026, 01:38 Uhr) wollte die Polizei einen Autofahrer anhalten und kontrollieren. Der Fahrer missachtete daraufhin die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Über die A42 flüchtete er in Fahrtrichtung Duisburg und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Bladenhorst. Dort fuhr er in Richtung Herne weiter. Auf der Baarestraße in Herne touchierte er mit seinem Außenspiegel mit einem Laternenmast. Es entstand nur leichter Sachschaden.

Der Autofahrer stieg nach dem Zusammenstoß aus dem Auto aus und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizei setzte für die Fahndung auch einen Polizeihubschrauber ein - leider ohne Erfolg. Die Beamtinnen und Beamten stellten das Auto sicher. Nach ersten Informationen soll es nicht versichert gewesen sein. Erste Hinweise auf den Fahrer liegen der Polizei vor, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell