Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Herne: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (04.03.2026, 01:38 Uhr) wollte die Polizei einen Autofahrer anhalten und kontrollieren. Der Fahrer missachtete daraufhin die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Über die A42 flüchtete er in Fahrtrichtung Duisburg und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Bladenhorst. Dort fuhr er in Richtung Herne weiter. Auf der Baarestraße in Herne touchierte er mit seinem Außenspiegel mit einem Laternenmast. Es entstand nur leichter Sachschaden.

Der Autofahrer stieg nach dem Zusammenstoß aus dem Auto aus und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizei setzte für die Fahndung auch einen Polizeihubschrauber ein - leider ohne Erfolg. Die Beamtinnen und Beamten stellten das Auto sicher. Nach ersten Informationen soll es nicht versichert gewesen sein. Erste Hinweise auf den Fahrer liegen der Polizei vor, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 09:13

    POL-RE: Dorsten: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat am Dienstagabend einen 28-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige, der in Dorsten gemeldet ist, war um 19:45 Uhr in einem Supermarkt an der Freiheitsstraße unterwegs. Er verstaute mehrere Lebensmittel in seiner Kleidung und wollte das Geschäft anschließend, ohne für die Ware zu zahlen, verlassen. Zu diesem ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:40

    POL-RE: Recklinghausen: Mann verletzt - Streit unter Bekannten

    Recklinghausen (ots) - Am Montagnachmittag kam es am ZOB zu einem Streit zwischen drei Männern. Die Beteiligten sind sich untereinander bekannt. Ein 30-Jähriger aus Recklinghausen hielt sich gegen 14:45 Uhr an einem Bussteig auf. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 30-Jähriger, der ebenfalls aus Recklinghausen kommt, und ein weiterer Mann ihn mehrmals geschlagen haben. Dabei wurde er vermutlich leicht verletzt und ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 16:39

    POL-RE: Einbrüche im Kreis Recklinghausen: Zeugenhinweise erbeten

    Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Zwei unbekannte Männer kletterten am Freitagmorgen über ein Gartentor und verschafften sich somit Zugang zur Rückseite einer Doppelhaushälfte an der Castroper Straße. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und begaben sich ins Innere des Hauses. Zwischen 10:29 und 10:42 Uhr wurden sämtliche Räume betreten und nach Diebesgut ...

    mehr
