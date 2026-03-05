Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mercedes gestohlen
Recklinghausen (ots)
Bislang unbekannte Täter haben sich der Nacht zu Dienstag Zutritt zu einem Firmengelände "An der Knippenburg" verschafft. Nach ersten Erkenntnissen öffnete mindestens ein Mann gegen 02:00 Uhr gewaltsam ein Tor zu dem Gelände. Gegen 02:30 Uhr fuhr der Unbekannte mit einem Mercedes, der auf dem Gelände stand, davon. Er nahm noch weitere Fahrzeugschlüssel und Dokumente mit. Der Mann war mit einer Jogginghose und einem Pullover bekleidet und hat eine schlanke Statur. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um eine blaue Mercedes E-Klasse. An dem Fahrzeug befanden sich keine Kennzeichen. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.
