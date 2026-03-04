Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann und Zeugen nach möglicher Straftat gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet nach einem Vorfall, der sich an der Kurt-Schuhmacher-Straße ereignet haben soll, um Zeugenhinweise. Ein 31-jähriger Mann, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, kam am Sonntagabend in einem Garten an der Hillerfeldmark zu Bewusstsein. Wie er dort hingelangt ist, ist noch unklar. Der Mann gab an, am späten Nachmittag von drei bislang unbekannten Männern an einer Tankstelle an der Kurt-Schuhmacher-Straße geschlagen worden zu sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie auch sein Handy raubten. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Sie sollen mit einem Auto geflüchtet sein Der 31-Jährige war leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn ins Krankenhaus.

Zeugen und auch der 31-Jährige selbst, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell