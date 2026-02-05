PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus in Kaifenheim

Kaifenheim/ Cochem (ots)

Am Mittwoch, 04.02.26, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Kaifenheim ein. Der oder die Täter hebelten die Wohnhaustüre auf und gelangten so vermutlich in das Einfamilienwohnhaus. Es fanden sich aber auch Hebelmarken an einem Fenster. Die Räume und Schränke das Hauses wurden durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in der Gartenstraße zur fragleichen Zeit geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
R. Hausmann, EPHK

Telefon: 02671-9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

