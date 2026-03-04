PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In mehrere Gebäude eingebrochen

Schmiedefeld (ots)

In der Zeit vom 01.11.2025 bis Montagnachmittag betraten unbekannte Täter unberechtigt ein Grundstück in der Vesser Straße in Schmiedefeld am Rennsteig. Sie drangen gewaltsam in mehrere Gebäude ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und beschädigten Kabel. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0054134/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

