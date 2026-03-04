PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Getuntes Moped

Steinbach-Hallenberg (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl entschlossen sich Dienstagabend zur Kontrolle eines Mopedfahrers in Steinbach-Hallenberg. Der Fahrer ignorierte zunächst das Anhaltesignal, stoppte dann aber sein Moped nach einer kurzen Verfolgung selbstständig. Aufgrund leistungssteigernder Veränderungen an dem Kleinkraftrad reichte die vorhandene Führerscheinklasse AM des 17-Jährigen nicht aus. Die Sicherstellung des Mopeds und eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis waren die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

