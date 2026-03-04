LPI-SHL: Getuntes Moped
Steinbach-Hallenberg (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl entschlossen sich Dienstagabend zur Kontrolle eines Mopedfahrers in Steinbach-Hallenberg. Der Fahrer ignorierte zunächst das Anhaltesignal, stoppte dann aber sein Moped nach einer kurzen Verfolgung selbstständig. Aufgrund leistungssteigernder Veränderungen an dem Kleinkraftrad reichte die vorhandene Führerscheinklasse AM des 17-Jährigen nicht aus. Die Sicherstellung des Mopeds und eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis waren die Folge.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell