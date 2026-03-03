Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Zufallsfund bei Amtshilfe"

Mendhausen (ots)

Seit Mittwoch waren Polizeikräfte der Thüringer Polizei in Mendhausen (Römhild) im Einsatz, da im Rahmen einer Amtshilfe für das Veterinäramt des Landratsamtes Hildburghausen durch Zufall Munition und Waffenteile gefunden worden waren. Am frühen Montagabend konnten die Durchsuchungsmaßnahmen abgeschlossen werden. Die Polizisten stellten mehrere Lang- und Kurzwaffen, Chemikalien und große Mengen an Munition sicher. Im Ergebnis ist das Grundstück vollständig bereinigt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl gegen einen 82-Jährigen wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz dauern an.

