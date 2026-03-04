LPI-SHL: Vom Pkw überrollt

Brotterode-Trusetal (ots) - Im Zeitraum November 2025 bis 02.03.2026 verschafften sich Unbekannte in der Schmalkalder Straße in Brotterode-Trusetal Zutritt zu einem Gartengrundstück und verwüsteten dies. Hier wurde Gegenstände aus der Gartenhütte auf dem Grundstück verteilt und Obstbäume zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 12000,00 Euro. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann meldet sich bei der Polizei ...

