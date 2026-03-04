LPI-SHL: Vom Pkw überrollt
Meiningen (ots)
Ein 30-jähriger Autofahrer parkte Dienstagnachmittag rückwärts aus einer Parklücke in der Straße "Am Haselbusch" in Meiningen aus. Dabei übersah er einen 88-jährigen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug entlanglief und überrollte den Mann mit dem Pkw. Der Senior kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
