Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Standkontrolle der Polizei
Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)
Am späten Montagabend haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rockenhausen eine Standkontrolle in der Kaiserslauterer Straße durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Fahrtüchtigkeit. Erfreulich war, dass bei 35 kontrollierten Fahrzeugen kein unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehender Fahrzeugführer festgestellt wurde. Im Rahmen der eineinhalbstündigen Kontrolle wurden jedoch acht Verstöße gegen bestehende Mitführpflichten, wegen Beleuchtungsmängeln und in einem Fall wegen mangelhafter Bereifung festgestellt. Die Beamten sprachen diesbezüglich Verwarnungen aus und fertigten Kontrollaufforderungen bzw. Mängelberichte. |ank
