POL-PIROK: Standkontrolle der Polizei

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein schlangenlinienfahrender PKW auf der B48 bei Winnweiler gemeldet. Die Halteranschrift zu dem PKW wurde umgehend durch die Polizei in Rockenhausen überprüft, die 35-jährige Fahrzeughalterin aus dem Donnersbergkreis konnte dort neben ihrem Fahrzeug festgestellt werden und war augenscheinlich stark alkoholisiert. Sie räumte die Fahrt mit ihrem PKW ...

