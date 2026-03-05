PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Dorsten/Castrop-Rauxel: Einbrüche und Diebstähle

Recklinghausen (ots)

Marl:

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstagnachmittag (17:30 Uhr) bis Freitagmorgen in eine Schule an der Max-Planck-Straße eingebrochen. Dazu versuchten sie zunächst ein Fenster aufzuhebeln und schlugen es danach ein. Mit einem iPad konnten sie unerkannt flüchten.

Dorsten:

In der vergangenen Nacht haben bisher unbekannte Täter ein Auto entwendet. Der weiße Mercedes eVito mit einem Kennzeichen aus Gelsenkirchen stand im Tatzeitraum an der Straße "Am Sägewerk". Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor.

Castrop-Rauxel:

In der Zeit von Mittwoch (17:30 Uhr) bis Donnerstag (08:00 Uhr) kam es an der Lindenstraße zu einem Auto-Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten einen roten Toyota RAV4. An dem Auto war ein Kennzeichen aus Castrop-Rauxel angebracht.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 09:49

    POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Auto-Diebstahl gesucht

    Recklinghausen (ots) - An der Berghäuser Straße kam es in der vergangenen Nacht zu einem Auto-Diebstahl. Die Fahrzeughalterin hörte gegen 03:20 Uhr den Motor ihres Autos starten. Als sie daraufhin aus dem Fenster blickte, stand ihr Jeep Grand Cherokee nicht mehr auf dem Parkstreifen. Sie informierte die Polizei. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Das graue Auto hat Recklinghäuser Kennzeichen. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 09:49

    POL-RE: Bottrop: Mercedes gestohlen

    Recklinghausen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich der Nacht zu Dienstag Zutritt zu einem Firmengelände "An der Knippenburg" verschafft. Nach ersten Erkenntnissen öffnete mindestens ein Mann gegen 02:00 Uhr gewaltsam ein Tor zu dem Gelände. Gegen 02:30 Uhr fuhr der Unbekannte mit einem Mercedes, der auf dem Gelände stand, davon. Er nahm noch weitere Fahrzeugschlüssel und Dokumente mit. Der Mann war mit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren