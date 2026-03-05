Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Dorsten/Castrop-Rauxel: Einbrüche und Diebstähle

Recklinghausen (ots)

Marl:

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstagnachmittag (17:30 Uhr) bis Freitagmorgen in eine Schule an der Max-Planck-Straße eingebrochen. Dazu versuchten sie zunächst ein Fenster aufzuhebeln und schlugen es danach ein. Mit einem iPad konnten sie unerkannt flüchten.

Dorsten:

In der vergangenen Nacht haben bisher unbekannte Täter ein Auto entwendet. Der weiße Mercedes eVito mit einem Kennzeichen aus Gelsenkirchen stand im Tatzeitraum an der Straße "Am Sägewerk". Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor.

Castrop-Rauxel:

In der Zeit von Mittwoch (17:30 Uhr) bis Donnerstag (08:00 Uhr) kam es an der Lindenstraße zu einem Auto-Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten einen roten Toyota RAV4. An dem Auto war ein Kennzeichen aus Castrop-Rauxel angebracht.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

