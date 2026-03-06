PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallbericht wird am 11. März veröffentlicht

Recklinghausen (ots)

Am kommenden Mittwoch, 11. März 2026, veröffentlicht das Polizeipräsidium Recklinghausen den Verkehrsunfallbericht für das Jahr 2025. Der Bericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Verkehrssicherheitslage in den Städten des Kreises Recklinghausen sowie in der Stadt Bottrop.

Wir werden dazu am Mittwochvormittag eine Pressemeldung herausgeben. Der komplette Bericht ist dann zum Download auf unserer Internetseite eingestellt: https://recklinghausen.polizei.nrw/

Für Nachfragen wird am Mittwoch (11.03.) von 13 Uhr bis 16 Uhr der Leiter der Direktion Verkehr, Polizeidirektor Thomas Franta, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Für einen reibungslosen Ablauf, bitten wir Medienvertretende, ihre Fragen und eine telefonische Erreichbarkeit an folgendes E-Mail-Postfach zu senden: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Hendrik Matena
Telefon: 02361 55 1044
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

