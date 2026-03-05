LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Rippershausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagmorgen die Asphaltfräse einer Firma, welche auf einem Grundstück in der Straße "Im Dorf" in Rippershausen abgelegt war. Die Fräse hat einen Wert von etwa 6.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Baumaschine nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0054184/2026 ...

mehr