LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis
Suhl (ots)
Mittwochabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl eine 45-jährige Autofahrerin in Suhl. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Die weitere Überprüfung ergab, dass die 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nach der Blutentnahme im Klinikum und der Untersagung der Weiterfahrt, bearbeiten die Polizisten jetzt die Anzeige.
