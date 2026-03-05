LPI-SHL: Reh kreuzte - Auffahrunfall
Suhl (ots)
Zwei Autofahrerinnen befuhren Mittwochabend hintereinander stadtauswärts auf der Meininger Straße in Suhl, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Die vorausfahrende konnte noch bremsen - die hinter ihr fahrende Frau nicht und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Um die stark beschädigten Autos kümmerte sich der Abschleppdienst.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell