PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reh kreuzte - Auffahrunfall

Suhl (ots)

Zwei Autofahrerinnen befuhren Mittwochabend hintereinander stadtauswärts auf der Meininger Straße in Suhl, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Die vorausfahrende konnte noch bremsen - die hinter ihr fahrende Frau nicht und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Um die stark beschädigten Autos kümmerte sich der Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:17

    LPI-SHL: Asphaltfräse entwendet

    Rippershausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagmorgen die Asphaltfräse einer Firma, welche auf einem Grundstück in der Straße "Im Dorf" in Rippershausen abgelegt war. Die Fräse hat einen Wert von etwa 6.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Baumaschine nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0054184/2026 ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:57

    LPI-SHL: Von der glatten Straße abgekommen

    Frankenheim (ots) - Dienstagmorgen fuhr ein 61-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Reichenhausen und Frankenheim. In einer leichten Kurve kam er von der glatten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer, als auch sein 67-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:52

    LPI-SHL: Auffahrunfall beim Kreisverkehr

    Hildburghausen (ots) - Drei Autofahrer fuhren Dienstagnachmittag hintereinander auf der Schleusinger Straße in Hildburghausen. In einem Kreisverkehr musste die Vorausfahrende vor dem Verlassen verkehrsbedingt halten, um Fußgängern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der hinter ihr fahrende Autofahrer bemerkte es rechtzeitig und bremste ebenfalls, während der Dritte in der Reihe nicht mehr stoppen konnte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren