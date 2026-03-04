LPI-SHL: Von der glatten Straße abgekommen
Frankenheim (ots)
Dienstagmorgen fuhr ein 61-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Reichenhausen und Frankenheim. In einer leichten Kurve kam er von der glatten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer, als auch sein 67-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden.
