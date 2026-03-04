PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der glatten Straße abgekommen

Frankenheim (ots)

Dienstagmorgen fuhr ein 61-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Reichenhausen und Frankenheim. In einer leichten Kurve kam er von der glatten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer, als auch sein 67-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

