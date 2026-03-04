Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall beim Kreisverkehr

Hildburghausen (ots)

Drei Autofahrer fuhren Dienstagnachmittag hintereinander auf der Schleusinger Straße in Hildburghausen. In einem Kreisverkehr musste die Vorausfahrende vor dem Verlassen verkehrsbedingt halten, um Fußgängern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der hinter ihr fahrende Autofahrer bemerkte es rechtzeitig und bremste ebenfalls, während der Dritte in der Reihe nicht mehr stoppen konnte und auf den Pkw vor ihm auffuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

