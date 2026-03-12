PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Marl Hüls: Mobile Wache in Recklinghausen, Bottrop und Marl Hüls unterwegs - Termine

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen ist in dieser Woche mit der Mobilen Wache am ZOB in Recklinghausen, am ZOB in Bottrop und in Marl Hüls für Sie im Einsatz.

Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ob Fragen, Anliegen oder einfach der Wunsch nach einem Gespräch - die Botschaft lautet: "Sprechen Sie uns gerne direkt an." Auch Hinweise und Anregungen aus der Bevölkerung werden dankbar entgegengenommen.

Termine:

ZOB Recklinghausen: Mittwoch, 18.03.26 - 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

ZOB Bottrop: Montag, 16.03.26 und Freitag, 20.03.26 - jeweils von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Markplatz Hüls: Donnerstag, 19.03.26 - 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

