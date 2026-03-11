Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Hinweise zu Einbrüchen erbeten

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Am Dienstagmorgen hebelten bislang unbekannte Täter die Tür zu einem Reihenhaus auf. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 08:50 Uhr und 10:50 Uhr. Im Haus auf der Barkenberger Allee wurden mehrere Räume durchsucht. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel:

Am Mittwochvormittag, gegen 11:00 Uhr, meldete eine Zeugin ein aufgebrochenes Pumpenhaus. Bereits am 10.03. hatte sie an dem Gebäude an der Pöppinghäuser Straße eine offenstehende Tür wahrgenommen. Die Polizei konnte Hebelspuren sowohl an einer Tür der Umzäunung als auch an der Eingangstür feststellen. Ein Berechtigter hatte die Türen am 09.03. verschlossen hinterlassen. Aus dem Inneren wurde ein Kompressor gestohlen.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell