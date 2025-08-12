PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.08.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch

Gestern Mittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte versucht haben, in der Brückenstraße in Eschwege eine Haustüre aufzubrechen. Die ermittelnden Polizeibeamten konnten rund um den Schließzylinder diverse Hebelspuren feststellen, wodurch die Tür und auch die Zarge beschädigte wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl der Trinkgeldkasse

Um 15:09 Uhr erschien gestern Nachmittag ein unbekannter Täter an der McZ-Grillstation In Grebendorf. Während er über den Außenschalter bedient wurde, nutzte der Tatverdächtige die kurze Abwesenheit der Angestellten, um durch einen Griff durch das Fenster das Trinkgeldglas zu entwenden. Der Schaden wird auf ca. 65 EUR geschätzt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

geparkte Harley angefahren

Um 10:39 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 62-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw den Parkplatz des Nahkauf-Marktes in der Leipziger Straße in Datterode. Dabei touchierte er eine dort geparkte Harley-Davidson, die ein 61-Jähriger aus Dortmund dort abgestellt hatte, wodurch ein Sachschaden von ca. 4500 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

  • 11.08.2025 – 13:43

    POL-ESW: Exhibitionist

    Eschwege (ots) - Am gestrigen Sonntagvormittag gingen bei der Polizei zwei Mitteilungen ein, wonach ein Mann von nordafrikanischem Aussehen sich im Bereich "Sonnenscheinweg" entblößt habe und sich dabei gegenüber der Anruferin am Geschlechtsteil manipulierte. Die Tat ereignete sich gegen 10:30 Uhr. Etwa eine Stunde später meldete sich eine weitere Anruferin, die angab, dass sich eine männliche Person ihr gegenüber entblößt habe. Aufgrund er identischen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:15

    POL-ESW: Pressemitteilung zum Abschluss des 41. Open Flairs

    Eschwege (ots) - Mehrere Handydiebstähle am letzten Open Flair-Abend Leider ereigneten sich zum Ende des Open-Flairs am gestrigen Sonntagabend noch mehrere Diebstähle von Mobiltelefonen, die allesamt während des Abschlusskonzertes von "Papa Roach" gestohlen wurden. Wie ein 34-Jähriger aus Dortmund vergangene Nacht anzeigte, befand er sich auf dem Konzert, als er plötzlich "einen starken Ruck" verspürte. Kurz darauf ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:03

    POL-ESW: Pressebericht vom 11.08.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Geparktes Auto angefahren Um 15:44 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 43-Jähriger aus Berlin mit einem Pkw die Straßen "Am Steinweg" in Schwebda. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen musste er mit dem Pkw äußerst rechts fahren, wobei er einen am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug streifte. Es entstand geringer Sachschaden. Gegen Anhänger gefahren Um 12:05 Uhr befuhr gestern Mittag ein ...

    mehr
