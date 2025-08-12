POL-ESW: Pressebericht vom 12.08.25

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch

Gestern Mittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte versucht haben, in der Brückenstraße in Eschwege eine Haustüre aufzubrechen. Die ermittelnden Polizeibeamten konnten rund um den Schließzylinder diverse Hebelspuren feststellen, wodurch die Tür und auch die Zarge beschädigte wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl der Trinkgeldkasse

Um 15:09 Uhr erschien gestern Nachmittag ein unbekannter Täter an der McZ-Grillstation In Grebendorf. Während er über den Außenschalter bedient wurde, nutzte der Tatverdächtige die kurze Abwesenheit der Angestellten, um durch einen Griff durch das Fenster das Trinkgeldglas zu entwenden. Der Schaden wird auf ca. 65 EUR geschätzt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

geparkte Harley angefahren

Um 10:39 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 62-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw den Parkplatz des Nahkauf-Marktes in der Leipziger Straße in Datterode. Dabei touchierte er eine dort geparkte Harley-Davidson, die ein 61-Jähriger aus Dortmund dort abgestellt hatte, wodurch ein Sachschaden von ca. 4500 EUR entstand.

