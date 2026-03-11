Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zeugen nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter raubte einem Senior die Umhängetasche. Er konnte mit der Beute entkommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Zu dem Raub kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr. Der 78-Jährige aus Waltrop hielt sich im Moselbachpark auf, als ihm ein unbekannter Mann von hinten an dem Gurt seiner umgehängten Tasche riss. Der Trageriemen riss von der Tasche ab und der Täter konnte mit der Tasche flüchten. Der Senior blieb unverletzt.

Bei der Umhängetasche handelt es sich um eine braun/beige Ledertasche. In ihr befanden sich Ausweisdokumente und Bargeld.

Beschrieben wird die Person wie folgt:

- männlich - 16 bis 20 Jahre alt - ca. 170 bis 175 cm groß - schlank - schwarz gekleidet, Kapuze aufgesetzt

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell