Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag, den 14. Februar 2026, 10:00 Uhr, und Sonntag, den 15. Februar 2026, 17:15 Uhr, kam es in der Straße "Am Rakers Kamp" in Nordhorn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Schränke im Obergeschoss und entwendeten Gold- und Silberschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

