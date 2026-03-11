PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: wichtige Information: Störung der Telefonanlage - Notruf nicht betroffen

Recklinghausen (ots)

Aktuell ist die Telefonanlage des Polizeipräsidiums Recklinghausen gestört. Der Notruf über die 110 ist nicht betroffen und weiterhin erreichbar!

Hinweis für Medienvertretende: Wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Pressestelle der Polizei Recklinghausen: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

