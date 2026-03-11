Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: wichtige Information: Störung der Telefonanlage - Notruf nicht betroffen
Recklinghausen (ots)
Aktuell ist die Telefonanlage des Polizeipräsidiums Recklinghausen gestört. Der Notruf über die 110 ist nicht betroffen und weiterhin erreichbar!
Hinweis für Medienvertretende: Wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Pressestelle der Polizei Recklinghausen: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
- Unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/ - Unserem Facebook Account: www.facebook.com/polizei.nrw.re - Unserem Instagram Account: https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/ - Unserem WhatsApp Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell