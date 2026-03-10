Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einem versuchten Einbruch in Gladbeck im Oktober letzten Jahres, sucht die Polizei zwei tatverdächtige Männer.
Die Bilder finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/197267
Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen auf den Fotos machen?
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell