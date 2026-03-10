Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in Gladbeck im Oktober letzten Jahres, sucht die Polizei zwei tatverdächtige Männer.

Die Bilder finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/197267

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen auf den Fotos machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell