PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Montagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster an der Husemannstraße auf. In der Erdgeschosswohnung durchsuchten die Täter mehrere Räume. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr. Hinweise zur Beute liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Dorsten

Zwischen Montagabend,22.00 Uhr, und Dienstagmorgen,10.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigten Zutritt zu einer Pizzeria am Berliner Platz in Dorsten-Holsterhausen, indem sie zunächst versuchten, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, begaben sich der oder die Täter zur rückwärtigen Notausgangstür und hebelte diese auf. In der Pizzeria öffneten sie die Kasse und entwendete Bargeld. Die unbekannten Täter verließen das Ladenlokal vermutlich wieder durch die Hintertür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Dienstagnacht gegen 2.50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertageseinrichtung an der Talaue in Dorsten-Wulfen ein. In der Kindertagesstätte wurden zwei Kühlschränke und mehrere Schubladen geöffnet und augenscheinlich Lebensmittel entwendet. Die Täter verließen das Objekt und flüchteten in unbekannte Richtung.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 14:59

    POL-RE: Bottrop: Diebstahl endet mit einer Festnahme

    Recklinghausen (ots) - Am Montagabend gegen 20:00 Uhr wollten zwei Tatverdächtige aus einem Geschäft am Südring-Center Lebensmittel stehlen. Ein 43-jähriger Mann und eine 17-jährige Frau füllten im Geschäft einen Einkaufswagen. Anschließend öffnete die 17-Jährige von draußen die elektrische Schiebetür des Eingangs. Dadurch ermöglichte sie dem 43-Jährigen, der solange drinnen wartete, den Einkaufswagen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:49

    POL-RE: Bottrop: Mutmaßlicher Kupferdieb bei Kontrolle gestellt

    Recklinghausen (ots) - Am frühen Montagmorgen überprüfte die Polizei gegen 03:00 Uhr einen Radfahrer auf der Horster Straße. In seinem Rucksack fanden sie mögliches Diebesgut (Kupfer). Weiterhin stellten sie fest, dass auch das Fahrrad gestohlen wurde. Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren