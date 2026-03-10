Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Montagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster an der Husemannstraße auf. In der Erdgeschosswohnung durchsuchten die Täter mehrere Räume. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr. Hinweise zur Beute liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Dorsten

Zwischen Montagabend,22.00 Uhr, und Dienstagmorgen,10.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigten Zutritt zu einer Pizzeria am Berliner Platz in Dorsten-Holsterhausen, indem sie zunächst versuchten, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, begaben sich der oder die Täter zur rückwärtigen Notausgangstür und hebelte diese auf. In der Pizzeria öffneten sie die Kasse und entwendete Bargeld. Die unbekannten Täter verließen das Ladenlokal vermutlich wieder durch die Hintertür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Dienstagnacht gegen 2.50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertageseinrichtung an der Talaue in Dorsten-Wulfen ein. In der Kindertagesstätte wurden zwei Kühlschränke und mehrere Schubladen geöffnet und augenscheinlich Lebensmittel entwendet. Die Täter verließen das Objekt und flüchteten in unbekannte Richtung.

