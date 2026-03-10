Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Polizeipräsidentin Zurhausen und Bürgermeister Nazir im Austausch

Recklinghausen

Am Freitag, 6. März, trafen sich die Polizeipräsidentin, Friederike Zurhausen, und der Bürgermeister der Stadt Oer-Erkenschwick, Shoaiub Nazir, zu einem ersten Gespräch im Polizeipräsidium. Sie tauschten sich u.a. über die Sicherheit in der Stadt und die Zusammenarbeit von Polizei und Kommune aus.

Bürgermeister Nazir interessierte die Kriminalitätslage in Oer-Erkenschwick. Von den 11 Städten im Zuständigkeitsbereich des PP Recklinghausen ist Oer-Erkenschwick nach Haltern am See und Waltrop die drittsicherste bei der Betrachtung der Fallzahlen im Jahr 2025. Der enge Austausch über die Sicherheit bei Veranstaltungen war ebenfalls Bestandteil des Treffens.

"Eine sichtbare und ansprechbare Polizei vor Ort ist ein wichtiger Baustein für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Oer-Erkenschwick. Mit der Präsenz vor Ort und dem ergänzenden Streifenkonzept stellen wir sicher, dass wir jederzeit erreichbar sind", erklärte Friederike Zurhausen.

Auch die bereits bestehende enge Kooperation des KOD und der Polizei vor Ort soll in bewährter Form fortgesetzt werden.

Zum Schluss betonten Zurhausen und Nazir die Bedeutung eines regelmäßigen Dialogs: "Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Kommune ist entscheidend, um Sicherheit auch nachhaltig zu gewährleisten und frühzeitig auf Entwicklungen reagieren zu können. Der offene Austausch ist dafür eine wichtige Grundlage."

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen