PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Polizeipräsidentin Zurhausen und Bürgermeister Nazir im Austausch

POL-RE: Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Polizeipräsidentin Zurhausen und Bürgermeister Nazir im Austausch
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, 6. März, trafen sich die Polizeipräsidentin, Friederike Zurhausen, und der Bürgermeister der Stadt Oer-Erkenschwick, Shoaiub Nazir, zu einem ersten Gespräch im Polizeipräsidium. Sie tauschten sich u.a. über die Sicherheit in der Stadt und die Zusammenarbeit von Polizei und Kommune aus.

Bürgermeister Nazir interessierte die Kriminalitätslage in Oer-Erkenschwick. Von den 11 Städten im Zuständigkeitsbereich des PP Recklinghausen ist Oer-Erkenschwick nach Haltern am See und Waltrop die drittsicherste bei der Betrachtung der Fallzahlen im Jahr 2025. Der enge Austausch über die Sicherheit bei Veranstaltungen war ebenfalls Bestandteil des Treffens.

"Eine sichtbare und ansprechbare Polizei vor Ort ist ein wichtiger Baustein für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Oer-Erkenschwick. Mit der Präsenz vor Ort und dem ergänzenden Streifenkonzept stellen wir sicher, dass wir jederzeit erreichbar sind", erklärte Friederike Zurhausen.

Auch die bereits bestehende enge Kooperation des KOD und der Polizei vor Ort soll in bewährter Form fortgesetzt werden.

Zum Schluss betonten Zurhausen und Nazir die Bedeutung eines regelmäßigen Dialogs: "Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Kommune ist entscheidend, um Sicherheit auch nachhaltig zu gewährleisten und frühzeitig auf Entwicklungen reagieren zu können. Der offene Austausch ist dafür eine wichtige Grundlage."

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:41

    POL-RE: Bottrop: Tatverdächtige nach versuchten Tötungsdelikt festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Nach ersten Erkenntnissen verletzte eine 37-Jährige aus Bottrop am Wochenende ihren 15-jährigen Sohn mutmaßlich durch Messerstiche. Der 15-jährige war am Sonntagmorgen gegen 05:50 Uhr schwer verletzt, aber ansprechbar von einer Zeugin auf einem ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 16:43

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/Stadt Bottrop: Einbrüche und Diebstähle - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Bottrop Am Freitagabend gelangten Unbekannte über einen Balkon in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Devensstraße. Durch Aufhebeln der Balkontür gelangten die Unbekannten ins Innere. In der Zeit von 18:00 bis 21:30 Uhr durchsuchten sie alle Räume. Ihnen gelang es, unerkannt vom Tatort zu flüchten. Die Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 16:10

    POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Am Montagmorgen (05:15 Uhr) konnte ein tatverdächtiger Mann nach einem Einbruch auf einem Baustellengelände festgenommen werden. Der 48-Jährige aus Gladbeck hatte sich unberechtigt Zugang zu einem umzäunten Baustellengelände an der Schulstraße verschafft. Er konnte durch hinzugerufene Polizeibeamte auf dem Gelände gestellt und festgenommen werden. An mehreren Containern konnten Hebelspuren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren