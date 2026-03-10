PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtige nach versuchten Tötungsdelikt festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Nach ersten Erkenntnissen verletzte eine 37-Jährige aus Bottrop am Wochenende ihren 15-jährigen Sohn mutmaßlich durch Messerstiche.

Der 15-jährige war am Sonntagmorgen gegen 05:50 Uhr schwer verletzt, aber ansprechbar von einer Zeugin auf einem Gehweg im Stadtteil Batenbrock vorgefunden worden. Er wurde sofort medizinisch versorgt und einem Krankenhaus zugeführt.

Die Tatverdächtige flüchtete vom Tatort und konnte erst in der Nacht zu Montag im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in Gelsenkirchen vorläufig festgenommen werden.

Für die Ermittlungen ist eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Recklinghausen eingerichtet.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Staatsanwältin Dr. Hüppe Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: EKHK' in Meyer

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Telefon: 02361/55-1030 oder -1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

