Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann raubte einer Seniorin die Handtasche. Er konnte mit der Beute entkommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Zu dem Raub kam es am Montagvormittag gegen 10:15 Uhr. Eine 72-Jährige aus Datteln hielt sich im Bereich der Ahsener Straße auf, als ein unbekannter Mann an ihrer Handtasche riss. Die Seniorin stürzte bei der Tat.

Der Täter konnte mit der Handtasche auf einem schwarzen Mountainbike flüchten. In der Tasche befanden sich Ausweisdokumente und Bargeld. Vor Ort konnte ein Fahrradschloss sichergestellt werden, dass der Täter bei seiner Flucht verloren hatte.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 20 Jahre alt, 1,75-1,80m groß, schwarze Oberbekleidung, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Wollmütze, schwarzer Rucksack mit großem weißen "Nike"-Emblem.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

