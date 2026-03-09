PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Raub auf Seniorin gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag entriss eine unbekannte Frau einer Seniorin eine Kette vom Hals und einen Ring vom Finger.

Die Seniorin befand sich gegen 14:30 Uhr auf der Hervester Straße, als sie von einer unbekannten Frau von hinten umarmt wurde. Die Frau verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und wollte ihr eine Kette schenken. Bevor die Tatverdächtige sich zurückzog, fasste sie die Seniorin an der Hand und verletzte sie hierbei an einem Finger.

Erst im Nachhinein stellte die Seniorin fest, dass ihre Kette vom Hals und ein Ring vom Finger fehlten.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

   - zwischen 50 und 55 Jahre alt
   - ca. 155 cm bis 160 cm groß
   - schwarze lange Haare
   - gebrochenes Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

