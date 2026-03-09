Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Diebstahl von Kraftstoff gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Montag (09.03.) wurde durch Unbekannte Diesel aus einem Baustellenfahrzeug abgezapft.

Gegen 00:00 Uhr meldete ein Werkschutzmitarbeiter des Chemieparks der Polizei, dass er eine verdächtige Person über die Videoüberwachung gesehen habe. Die augenscheinlich männliche Person befand sich auf einem Firmenparkplatz an der Paul-Baumann-Straße. Als der Mitarbeiter zur Überprüfung zum Parkplatz fuhr, saß der Mann bereits in einem Auto. Bei Erblicken des Mitarbeiters fuhr das Auto samt angehängtem Hänger vom Parkplatz auf die A 52 in Richtung Gladbeck davon.

Der Zeuge konnte beobachten, wie das Auto an der Abfahrt Marl-Frentrop herunterfuhr. Im Nachgang fand er das Auto mit umgekipptem Hänger auf der Grenzstraße in Höhe eines Restaurants. Der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Zur Suche zog die Polizei sowohl einen Hubschrauber als auch einen Diensthund hinzu. Die Suche verlief ergebnislos. Das Fahrzeuggespann wurde sichergestellt.

Bei einer späteren Nachschau stellte ein weiterer Zeuge fest, dass aus einem abgestellten Baustellenfahrzeug am besagten Parkplatz Kraftstoff abgepumpt wurde. Das mutmaßlich genutzte Material (Kanister/Schlauch) wurde am Parkplatz sichergestellt.

Personenbeschreibung:

männlich, ca. 180cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit dunkler Arbeitskleidung

Die Zusammenhänge werden geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Wer weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell