Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer überfielen am Sonntagabend eine Tankstelle. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Die beiden Männer betraten gegen 22 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Herner Straße. Einer der beiden Täter hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte das Bargeld aus der Kasse. Nachdem die Mitarbeiterin die Kasse geöffnet hatte, nahmen beide Täter das Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 16-Jährigen aus Recklinghausen, der möglicherweise als Tatverdächtiger in Frage kommt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern aber noch an.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,65m groß, war mit einem Schal vermummt, trug eine Daunen-/Steppjacke, sprach mit Akzent 2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,65m groß, mit Ski Maske vermummt, hielt eine schwarze Pistole (mit silbernen Elementen) in der rechten Hand

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell