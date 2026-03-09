Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger festgenommen
Recklinghausen (ots)
Am Montagmorgen (05:15 Uhr) konnte ein tatverdächtiger Mann nach einem Einbruch auf einem Baustellengelände festgenommen werden.
Der 48-Jährige aus Gladbeck hatte sich unberechtigt Zugang zu einem umzäunten Baustellengelände an der Schulstraße verschafft. Er konnte durch hinzugerufene Polizeibeamte auf dem Gelände gestellt und festgenommen werden.
An mehreren Containern konnten Hebelspuren festgestellt werden. In den mitgeführten Sachen des 48-Jährigen konnten augenscheinlich passendes Aufbruchswerkzeug und zwei durchtrennte Schlösser aufgefunden werden. Zusätzlich stellte die betroffene Firma diverse durchtrennte Kabel an Verteilerkästen und Baufahrzeugen fest.
Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen von der Polizeiwache entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
