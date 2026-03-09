Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Stadt Bottrop: Einbrüche und Diebstähle - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Freitagabend gelangten Unbekannte über einen Balkon in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Devensstraße. Durch Aufhebeln der Balkontür gelangten die Unbekannten ins Innere. In der Zeit von 18:00 bis 21:30 Uhr durchsuchten sie alle Räume. Ihnen gelang es, unerkannt vom Tatort zu flüchten. Die Tatverdächtigen erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Unbekannte Täter hebelten am Samstag die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung an der Lindhorststraße auf. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr betraten sie mehrere Räume und durchsuchten sie. Es wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Unbekannten flüchteten vermutlich über den Einstiegsweg.

In der Nacht zu Montag entwendeten zwei bislang unbekannte Täter ein Elektromotorrad (Hersteller Surron) aus dem Schaufenster eines Ladenlokals an der Gladbecker Straße (Stadtteil Eigen). Ein Zeuge hatte gegen Mitternacht ein lautes Geräusch von zersplitterndem Glas gehört. Von seiner Wohnung aus sah er zwei Täter, die mit dem Fahrzeug in Richtung Gladbeck flüchteten. Die Tatverdächtigen konnten nicht weiter beschrieben werden.

Marl

Unbekannte Täter hebelten am 07.03.2026 die Eingangstür zu einem Schulgebäude an der Droste-Hüshoff-Straße auf. Im Gebäude wurden Glasscheiben zerschlagen. Gegen 03:40 Uhr wurde ein Verantwortlicher auf das Eindringen aufmerksam. Die eintreffende Polizei konnte keine Personen feststellen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Gladbeck

Durch das Umlegen eines Fenstergriffes gelangten Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Sauerländer Straße. Als Aufstiegshilfe diente vermutlich ein darunterliegendes Kellerfenster. Der Einbruch fand am Samstag im Zeitraum zwischen 13:00 und 22:45 Uhr statt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Es wurden diverser Schmuck sowie mehrere Parfümflaschen gestohlen.

Am 08.03.2026 gelangten unbekannte Täter auf ungeklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Hochstraße. Hier hebelten sie zwischen 11:30 und 16:40 Uhr die Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf. Es wurden mehrere Räume durchsucht. Aus dem Schlafzimmer wurde diverser Schmuck entwendet. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt flüchten.

Herten

An der Buschstraße gelangten am Samstag unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus. Hierfür hebelten sie im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:45 Uhr zunächst das Gartentor und anschließend die Terrassentür auf. Im Gebäude wurden diverse Räume durchsucht. Die Unbekannten konnten mit Schmuck und einer Münzsammlung entkommen.

An der Wilhelmstraße kam es am Sonntag zu drei Einbrüchen in Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern. Um in die Häuser zu kommen, hebelten Unbekannte in einem Fall die Hauseingangstür und im anderen Fall die rückwärtige Gartentür des Hauses auf. Zwei Taten geschahen im Zeitraum von 20:18 bis 22:05 Uhr. Und eine im Zeitraum von 16:30 bis 23:00 Uhr. In allen Fällen gelangten die Täter durch Aufhebeln der Wohnungstüren in das Innere der Wohnungen und durchwühlten diverse Räume. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Castrop-Rauxel

Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Geländewagen an der Ringstraße. Zu dem Diebstahl kam es in der Nacht zu Montag zwischen 03:45 Uhr und 08:45 Uhr. Die Täter flüchteten mit dem gelben Toyota Land Cruiser in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug wurde mit amtlichen Kennzeichen aus Castrop-Rauxel (CAS) geführt. Wie die Täter das Fahrzeug entwenden konnten, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

