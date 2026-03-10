Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Diebstahl endet mit einer Festnahme

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr wollten zwei Tatverdächtige aus einem Geschäft am Südring-Center Lebensmittel stehlen.

Ein 43-jähriger Mann und eine 17-jährige Frau füllten im Geschäft einen Einkaufswagen. Anschließend öffnete die 17-Jährige von draußen die elektrische Schiebetür des Eingangs. Dadurch ermöglichte sie dem 43-Jährigen, der solange drinnen wartete, den Einkaufswagen schnell aus dem Laden herauszuschieben. Zeugen beobachteten die Tat und benachrichtigten die Polizei. Diese fand die 17-Jährige aus Rees in der Nähe des Geschäftes. Den 43-jährigen Tatverdächtigen stellten die Beamten auf der Bahnhofstraße. Sie nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz mit zur Wache. Die 17-Jährige wurde vor Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

