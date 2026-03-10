Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Diebstahl endet mit einer Festnahme
Recklinghausen (ots)
Am Montagabend gegen 20:00 Uhr wollten zwei Tatverdächtige aus einem Geschäft am Südring-Center Lebensmittel stehlen.
Ein 43-jähriger Mann und eine 17-jährige Frau füllten im Geschäft einen Einkaufswagen. Anschließend öffnete die 17-Jährige von draußen die elektrische Schiebetür des Eingangs. Dadurch ermöglichte sie dem 43-Jährigen, der solange drinnen wartete, den Einkaufswagen schnell aus dem Laden herauszuschieben. Zeugen beobachteten die Tat und benachrichtigten die Polizei. Diese fand die 17-Jährige aus Rees in der Nähe des Geschäftes. Den 43-jährigen Tatverdächtigen stellten die Beamten auf der Bahnhofstraße. Sie nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz mit zur Wache. Die 17-Jährige wurde vor Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell