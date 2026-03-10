Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mutmaßlicher Kupferdieb bei Kontrolle gestellt
Recklinghausen (ots)
Am frühen Montagmorgen überprüfte die Polizei gegen 03:00 Uhr einen Radfahrer auf der Horster Straße. In seinem Rucksack fanden sie mögliches Diebesgut (Kupfer). Weiterhin stellten sie fest, dass auch das Fahrrad gestohlen wurde.
Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell