Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mutmaßlicher Kupferdieb bei Kontrolle gestellt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen überprüfte die Polizei gegen 03:00 Uhr einen Radfahrer auf der Horster Straße. In seinem Rucksack fanden sie mögliches Diebesgut (Kupfer). Weiterhin stellten sie fest, dass auch das Fahrrad gestohlen wurde.

Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell