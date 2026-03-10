Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am Montagabend (09.03.2026) gegen 20:10 Uhr kam es im Taruper Weg in Flensburg zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem ein Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus gemeldet worden war.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Gebäudes bereits in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Durch den Brand entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die am 09.03.2026 im Zeitraum von etwa 19:45 Uhr bis 20:30 Uhr im Bereich Taruper Weg oder in der näheren Umgebung auffällige Personen, Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Kommissariat 2 der BKI Flensburg unter der Telefonnummer 0461 / 4840 entgegen.

