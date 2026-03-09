Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Reifen an zehn PKW zerstochen, zwei Mal Scheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Schleswig (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (06.-07.03.2026) an insgesamt zehn Fahrzeugen im Schleswiger Stadtgebiet die Reifen zerstochen. Die betroffenen Kraftfahrzeuge waren in den Straßen Am Damm, Stadtfeld, Mozartstraße, Klensbyer Straße, Michaelisstraße und Königstraße abgestellt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf über 6.000EUR.

Auf einem Parkplatz in der Königstraße in der Nähe des Busbahnhofs beobachteten Zeugen gegen 23:00 Uhr zwei Personen, die sich dort verdächtig verhielten. Nachdem diese in Richtung Schwarzer Weg wegrannten, stellten sie an zwei PKW beschädigte Reifen fest und alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Die Tatverdächtigen konnten in der örtlichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Sie wurden wie folgt beschrieben:

1. Person:

- männlich - vermutlich jugendlich - helle Jacke - rundliches Gesicht - rotblonde Haare

2. Person:

- männlich - vermutlich jugendlich - dunkle Jacke mit Kapuze

Des Weiteren kam es in der selben Nacht zu zwei weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Chemnitzstraße und am Hesterberg, bei denen jeweils eine Scheibe eingeschlagen wurde. Bei der Tat in der Chemnitzstraße wurde zwischen 03:00 und 04:00 Uhr durch Zeugen ein Knall wahrgenommen und eine Person beobachtet. Diese wurde folgendermaßen beschrieben:

- dunkle Hose - rötliche Jacke - Kapuze - schlurfender Gang

Ob und inwieweit die Taten zusammenhängen ist zurzeit Teil der Ermittlungen. Die Polizei Schleswig bittet um Hinweise zu den einzelnen Taten und den beschriebenen Personen. Zeugen können sich telefonisch unter 04621-840 oder per E-Mail an Schleswig.PR@polizei.landsh.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell