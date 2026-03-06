Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt: Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Friedrichstadt (ots)

Am Donnerstagabend (05.03.2026) gegen 21:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 202 in Friedrichstadt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ging ein 23-jähriger Ukrainer am rechten Fahrbahnrand aus Richtung Friedrichstadt kommend in Richtung Seeth. Kurz hinter der Einmündung zur Schleswiger Straße trat er unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem in gleicher Richtung fahrenden PKW erfasst.

Der Fußgänger wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Kieler Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Unfallwagens, ein 68-jähriger Deutscher, blieb unverletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Flensburg wurde ein Sachverständiger zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Die Ausleuchtung der Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Friedrichstadt gewährleistet.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Arbeiten des Sachverständigen war die Straße bis etwa 22:45 Uhr gesperrt.

