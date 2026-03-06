Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Unfallflucht auf Parkplatz des Citti-Parks - Polizei bittet um Hinweise

Flensburg (ots)

Am frühen Montagnachmittag (02.03.2026) wurde die Polizei zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Citti-Parks gerufen.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den Halter eines weißen Toyota Avensis, der im Parkbereich "A" in einer Parklücke abgestellt war. An der Heckschürze des Fahrzeugs stellten die Beamten eine deutliche Eindellung fest. Außerdem war der Wagen innerhalb der Parkbucht verschoben. Ein möglicher Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort.

Nach Angaben des Geschädigten hatte er sein Fahrzeug gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 14:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Schaden.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu einem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Flensburg unter der Telefonnummer 0461-4844110 oder per E-Mail an VED.Flensburg.1PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell