Polizeidirektion Flensburg
POL-FL: Südermarsch/B5: PKW kollidiert mit LKW-Reifenteilen - Polizei sucht Verursacher

Südermarsch/B5 (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.03.2026) um kurz nach 5:00 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B5 kurz vor Husum in Höhe der Einmündung zur Simonsberger Straße. Eine Mercedes E-Klasse kollidierte hierbei mit dem Mantel eines LKW-Reifens, welcher auf der Fahrbahn gelegen hatte. Der PKW wurde dabei beschädigt, Personen wurden nicht verletzt. Es ist davon auszugehen, dass der Mantel von einem vorherigen Reifenplatzer eines LKW stammt.

Die Polizei Husum bittet um Hinweise zu diesem LKW. Wer auf der B5 am Donnerstagmorgen zwischen Husum und Witzwort einen liegengebliebenen LKW gesehen hat oder sonst Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 04841-8300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell



