POL-MFR: (205) 55-jähriger Jochen K. aus Ansbach vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) sucht die Nürnberger Polizei das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in der Nürnberger Innenstadt. Bei allen Fragen rund um Sicherheit und Ordnung: sprechen Sie uns gerne an! Beamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken nehmen im Zeitraum von 12:00 - 16:00 Uhr gezielt Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, ...

