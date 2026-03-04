PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (205) 55-jähriger Jochen K. aus Ansbach vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Ansbach (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (26.02.2026) war der 55-jährige Jochen K. aus dem Ansbacher Umland vermisst. Er konnte heute (04.03.2026) im Raum Forchheim angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 15:02

    POL-MFR: (204) Die Polizei informiert in der Nürnberger Innenstadt

    Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) sucht die Nürnberger Polizei das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in der Nürnberger Innenstadt. Bei allen Fragen rund um Sicherheit und Ordnung: sprechen Sie uns gerne an! Beamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken nehmen im Zeitraum von 12:00 - 16:00 Uhr gezielt Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:13

    POL-MFR: (202) Haftbefehl vollzogen - Festnahme durch Spezialeinsatzkommando

    Erlangen (ots) - Am Dienstagnachmittag (03.03.2026) kam es in Erlangen-Büchenbach beim Vollzug eines Haftbefehls zu einem größeren Polizeieinsatz. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann fest. Am Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Alten Markt bei einem 55-jährigen Mann (deutsch) einen Haftbefehl vollziehen. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren