PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (203) Lkw mit Arbeitsbühne kippt bei Baumschneidearbeiten in die Pegnitz - Mann verletzt

Nürnberg (ots)

Am Mittwochvormittag (04.03.2026) ereignete sich ein Arbeitsunfall bei Baumschneidearbeiten in Nürnberg an der Pegnitz. Ein Mann erlitt hierbei eine schwere Verletzung.

Gegen 09:30 Uhr führte ein 45-jähriger Mann Baumschneidearbeiten im Bereich der Pegnitz auf Höhe des Ledererstegs durch. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der von ihm genutzte Lkw mit Arbeitsbühne zur Flussseite hin um.

Der 45-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt im Arbeitskorb und stürzte zusammen mit dem Arm der Arbeitsbühne in die Pegnitz. Dem Mann gelang es, sich ans Ufer zu retten.

Verständigte Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie des Rettungsdienstes versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann einen Beinbruch.

Die Bergungsarbeiten des umgekippten Lkw werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen (Stand: 11:15 Uhr).

Die ersten Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die Polizeiinspektion Nürnberg-West übernommen.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 15:13

    POL-MFR: (202) Haftbefehl vollzogen - Festnahme durch Spezialeinsatzkommando

    Erlangen (ots) - Am Dienstagnachmittag (03.03.2026) kam es in Erlangen-Büchenbach beim Vollzug eines Haftbefehls zu einem größeren Polizeieinsatz. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann fest. Am Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Alten Markt bei einem 55-jährigen Mann (deutsch) einen Haftbefehl vollziehen. Er ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 13:27

    POL-MFR: (201) Rollstuhlfahrerin antisemitisch beleidigt - Zeugenaufruf

    Fürth (ots) - Am Mittwochnachmittag (25.02.2026) wurde eine Rollstuhlfahrerin in der Königswarterstraße von zwei bislang Unbekannten antisemitisch beleidigt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Die 67-Jährige Frau (deutsch) fuhr mit ihrem Rollstuhl die Königswarterstraße entlang, als ihr zwei bisher unbekannte Männer antisemitische Beleidigungen ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:26

    POL-MFR: (200) Polizei nimmt Tatverdächtige nach fingiertem Sextreffen fest

    Nürnberg (ots) - Bereits am 21.12.2025 raubten zwei damals noch unbekannte Männer einen 29-jährigen Deutschen nach einem fingierten Sextreffen im Nürnberger Stadtteil Langwasser aus. Inzwischen befinden sich drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der 29-Jährige hatte sich über Snapchat mit zwei ihm unbekannten Männern an der U-Bahn-Station Langwasser Nord zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren