POL-MFR: (200) Polizei nimmt Tatverdächtige nach fingiertem Sextreffen fest

Nürnberg (ots)

Bereits am 21.12.2025 raubten zwei damals noch unbekannte Männer einen 29-jährigen Deutschen nach einem fingierten Sextreffen im Nürnberger Stadtteil Langwasser aus. Inzwischen befinden sich drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Der 29-Jährige hatte sich über Snapchat mit zwei ihm unbekannten Männern an der U-Bahn-Station Langwasser Nord zu einem Sextreffen verabredet. Nachdem sie gemeinsam zum eigentlichen Tatort gelaufen waren, bedrohten die beiden 21-Jährigen (deutsch/irakisch und deutsch/angolanisch) ihn mit einem Messer und einem Pfefferspray. Sie raubten das Mobiltelefon des 29-Jährigen und forderten ihn zudem auf, Bargeld bei einem Automaten abzuheben. So erbeuteten sie etwa 3.000 Euro. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Der Geschädigte wurde bei der Tat nicht verletzt und informierte am nächsten Tag die Polizei.

Dem zuständigen Fachkommissariat für Raub- und Erpressungsdelikte der Kriminalpolizei Nürnberg gelang es inzwischen, die beiden 21-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Zudem geriet ein 23-Jähriger (deutsch/irakisch) ins Visier der Beamten. Gegen ihn besteht der Verdacht, dass er gemeinsam mit den beiden anderen Anfang Januar 2026 eine weitere Tat begehen wollte. Dies scheiterte vermutlich lediglich daran, dass einer der mutmaßlichen Täter kurz vor dem vereinbarten Treffen von der Polizei festgenommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden inzwischen Haftbefehle gegen alle drei Tatverdächtigen erlassen. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Es ist nicht auszuschließen, dass es in der Vergangenheit zu weiteren Taten mittels fingierter Sex-Treffen durch diese Tätergruppierung gekommen ist, von denen die Ermittlungsbehörden bislang keine Kenntnis haben. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet deshalb mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden. Zudem prüfen die Beamten, ob die Tatverdächtigen für bereits bekannte Taten aus dem Nürnberger Stadtteil Langwasser in Frage kommen.

