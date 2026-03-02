Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (198) Auseinandersetzung vor einem Verbrauchermarkt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Samstagmittag (28.02.2026) kam es vor einem Verbrauchermarkt in Nürnberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei soll ein bislang unbekannter Täter einen 22-Jährigen mit einem Messer und einem Gürtel bedroht haben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 12:20 Uhr geriet ein 22-jähriger Rumäne vor dem Eingang eines Verbrauchermarktes in der Nopitschstraße mit einem bislang unbekannten Mann in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte den Geschädigten zunächst mit der Hand an den Nacken gegriffen haben. Ein Mitarbeiter des Marktes ging dazwischen und trennte die Beteiligten.

Anschließend zog der Täter ein Messer aus seiner Hosentasche und hielt es kurzzeitig auf bedrohliche Weise vor sich. Danach steckte er das Messer wieder ein. Zudem soll er seinen Gürtel ausgezogen und diesen mit der Schnalle voraus in Richtung des Geschädigten geschwungen haben. Den Geschädigten verfehlte er jedoch.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist männlich, circa 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, von schlanker Statur und trug einen dunkelgrünen Mantel sowie blaue Jeans. Der unbekannte Täter war zudem in Begleitung einer Frau.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West hat unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und der Körperverletzung Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell