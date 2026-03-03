Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreise endet für 39-Jährigen in der JVA

Reitzenhain (ots)

Ein 39-jähriger moldawischer Staatsangehöriger wurde heute Nacht gegen 02:25 Uhr im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen bei seiner Einreise aus Richtung Tschechien am Grenzübergang in Reitzenhain durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei der Überprüfung seiner Personalien zwei Ausschreibungen zur Strafvollstreckung fest.

Er war zum einen 2021 vom Amtsgericht Görlitz wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe von 700,49 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt worden. Des Weiteren war er 2022 erneut wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz vom Amtsgericht Weiden zu einer Geldstrafe von 2682,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 130 Tagen verurteilt worden.

Da er beide Strafen noch nicht beglichen hatte und auch vor Ort keine Zahlung geleistet werden konnte, wird er nun in die JVA eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell