POL-MFR: (201) Rollstuhlfahrerin antisemitisch beleidigt - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am Mittwochnachmittag (25.02.2026) wurde eine Rollstuhlfahrerin in der Königswarterstraße von zwei bislang Unbekannten antisemitisch beleidigt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die 67-Jährige Frau (deutsch) fuhr mit ihrem Rollstuhl die Königswarterstraße entlang, als ihr zwei bisher unbekannte Männer antisemitische Beleidigungen hinterherriefen. Die Frau setzte ihren Weg fort und zeigte den Vorfall bei der PI Fürth an. Während der Anzeigenaufnahme berichtete die Frau, dass sich im Umfeld der zwei Unbekannten noch mehrere unbeteiligte Personen befanden, die als Zeugen in Betracht kommen. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

