PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (201) Rollstuhlfahrerin antisemitisch beleidigt - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am Mittwochnachmittag (25.02.2026) wurde eine Rollstuhlfahrerin in der Königswarterstraße von zwei bislang Unbekannten antisemitisch beleidigt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die 67-Jährige Frau (deutsch) fuhr mit ihrem Rollstuhl die Königswarterstraße entlang, als ihr zwei bisher unbekannte Männer antisemitische Beleidigungen hinterherriefen. Die Frau setzte ihren Weg fort und zeigte den Vorfall bei der PI Fürth an. Während der Anzeigenaufnahme berichtete die Frau, dass sich im Umfeld der zwei Unbekannten noch mehrere unbeteiligte Personen befanden, die als Zeugen in Betracht kommen. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 10:26

    POL-MFR: (200) Polizei nimmt Tatverdächtige nach fingiertem Sextreffen fest

    Nürnberg (ots) - Bereits am 21.12.2025 raubten zwei damals noch unbekannte Männer einen 29-jährigen Deutschen nach einem fingierten Sextreffen im Nürnberger Stadtteil Langwasser aus. Inzwischen befinden sich drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der 29-Jährige hatte sich über Snapchat mit zwei ihm unbekannten Männern an der U-Bahn-Station Langwasser Nord zu ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:01

    POL-MFR: (198) Auseinandersetzung vor einem Verbrauchermarkt - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am Samstagmittag (28.02.2026) kam es vor einem Verbrauchermarkt in Nürnberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei soll ein bislang unbekannter Täter einen 22-Jährigen mit einem Messer und einem Gürtel bedroht haben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 12:20 Uhr geriet ein 22-jähriger Rumäne vor dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren