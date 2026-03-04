PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (204) Die Polizei informiert in der Nürnberger Innenstadt

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) sucht die Nürnberger Polizei das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in der Nürnberger Innenstadt. Bei allen Fragen rund um Sicherheit und Ordnung: sprechen Sie uns gerne an!

Beamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken nehmen im Zeitraum von 12:00 - 16:00 Uhr gezielt Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, Pendlerinnen und Pendlern sowie Touristinnen und Touristen in der Nürnberger Innenstadt auf. Wir wollen von Ihnen wissen: wie steht es aus Ihrer Sicht um die Sicherheit im Innenstadtbereich? Was ist Ihr Wunsch an Ihre Polizei in punkto Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum? Wo können wir uns aus Ihrer Sicht noch verbessern, um unsere Stadt noch sicherer und lebenswerter zu machen?

Unsere Gesprächsbeamten freuen sich auf den Austausch mit Ihnen! Sie finden uns in der Fußgängerzone sowie an unserem Infostand am Ludwigsplatz. Sprechen Sie uns gerne an!

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

