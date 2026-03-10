PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch gesucht - mit Foto

Recklinghausen (ots)

Im Dezember letzten Jahres drangen zwei unbekannte Frauen gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung ein. Eine Videoanlage nahm die Tatverdächtigen auf.

Fotos der Tatverdächtigen und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/197329

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 23161 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

