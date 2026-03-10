Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch gesucht - mit Foto

Recklinghausen (ots)

Im Dezember letzten Jahres drangen zwei unbekannte Frauen gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung ein. Eine Videoanlage nahm die Tatverdächtigen auf.

Fotos der Tatverdächtigen und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/197329

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 23161 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell