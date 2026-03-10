Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch gesucht - mit Foto
Recklinghausen (ots)
Im Dezember letzten Jahres drangen zwei unbekannte Frauen gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung ein. Eine Videoanlage nahm die Tatverdächtigen auf.
Fotos der Tatverdächtigen und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/197329
Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 23161 111 entgegen.
